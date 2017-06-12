Выборы в Косове выигрывает коалиция бывшего полевого командира

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bbcrussian.com
понедельник, 12 июня 2017 г. 09:27
На парламентских выборах в Косове побеждает коалиция, которую возглавляет бывший полевой командир косовских албанцев Рамуш Харадинай, свидетельствуют предварительные результаты.
© Reuters/Scanpix

Харадинай занимал должность премьер-министра края Косово в 2004-2005 годах. Сейчас он возглавляет альянс партий, которые сформировались после войны за независимость Косова. Сербия обвиняет Харадиная в военных преступлениях.

Альянс Харадиная получает около трети голосов, сообщает избирательная комиссия после подсчета 70% бюллетеней.

Оппозиционная левая партия "Ветевендосье" ("Самоопределение") получает около 25% голосов. Коалиция под руководством нынешнего премьера Исы Мустафы набирает около 26% голосов.

Край Косово объявил о независимости от Сербии в 2008 году. Республика Косово признается США и большинством европейских стран. Россия, как и Сербия, не признает Республику Косово.

Косовский албанец Рамуш Харадинай руководил Армией освобождения Косова в 1998-1999 годах во время войны с Сербией. Он обвинялся в массовых убийствах косовских сербов, но был дважды оправдан Гаагским трибуналом.

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