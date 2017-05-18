Выборы в Британии: Мэй обещает меры по сокращению миграции

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bbcrussian.com
четверг, 18 мая 2017 г. 10:45
Одним из главных посылов предвыборного манифеста Консервативной партии станут дальнейшие меры по сдерживанию иммиграции.
Theresa May
© Reuters / Scanpix

К такому выводу пришла Би-би-си, ознакомившись с этим документом накануне его публикации.

От британских компаний потребуют больше платить за найм иностранной рабочей силы, а от самих мигрантов будут ожидать более высоких отчислений в систему национального здравоохранения NHS.

Тереза Мэй намерена засвидетельствовать, что по-прежнему привержена своей цели урезать чистый приток мигрантов в страну до десятков тысяч человек в год, поскольку высокий уровень миграции, по ее словам, может повредить целостности общества.

Помимо этого Тереза Мэй готовится объявить о ряде мер, направленных на то, чтобы справиться с ростом стоимости социальной поддержки. Однако основной упор в манифесте консерваторов делается именно на миграционных вопросах.

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