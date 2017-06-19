ВВС США сбили сирийский истребитель под Раккой

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка.

Дамаск заявляет, что самолет выполнял боевое задание против экстремистской группировки "Исламское государство".

В сирийском заявлении говорится, что это будет иметь опасные последствия в деле борьбы с терроризмом.

В свою очередь американские военные утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживает Америка, после чего был сбит самолетом ВВС США.

В заявлении, которое цитирует Рейтер, говорится, что истребитель был сбит в рамках "коллективной самообороны сил, которые являются партнерами коалиции". В заявлении их называют сирийскими демократические силами.

7 апреля ВМС США из акватории Средиземного моря нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. В результате было уничтожено как минимум 9 самолетов сирийских ВВС.

Этот удар последовал за химической атакой в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, жертвами которой стали 89 человек, включая детей. В применении химического оружия обвиняют режим Башара Асада. Сирийский президент обвинения в свой адрес отвергает.