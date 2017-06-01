ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим: 10 погибших

bbcrussian.com
четверг, 1 июня 2017 г. 11:47
По меньшей мере десять филиппинских военных погибли в результате авиаудара, который был направлен против исламистских экстремистов в городе Марави на юге страны.
Filipinų kariai
© AFP / Scanpix

"Группа военных попала под наш собственный авиаудар. Мы потеряли людей, десять погибли, восемь ранены" - говорится в заявлении министра обороны Делфина Лорензаны.

Местные власти пообещали расследовать причины инцидента.

В Марави уже больше недели продолжаются столкновения военных и боевиков, связанные с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Бои, жертвами которых стали более ста человек, начались после попытки задержать местного лидера исламистов.

Президент Родриго Дутерте на прошлой неделе ввел военное положение на острове Минданао, где находится Марави.

23 мая филиппинские службы безопасности попытались арестовать Иснилона Хапилона - филиппинского боевика, входящего в американский список самых разыскиваемых террористов.

Десятки боевиков оказали сопротивление, а затем захватили районы города с населением в 200 тысяч человек и взяли заложников.

С тех пор филиппинская армия, в том числе с помощью авиаударов, пытается вытеснить исламистов из города.

Большая часть мирных жителей покинула Марави, однако около двух тысяч человек не смогли выбраться из города.

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