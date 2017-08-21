Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном

Американский эсминец "Джон С. Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе к востоку от Сингапура. Это второй подобный случай за два с небольшим месяца.

Столкновение американского эсминца с нефтяным танкером Alnic MC, ходящим под флагом Либерии, произошло в 05:24 утра по местному времени. Как уточнили в ВМС США, эсминец направлялся в порт Сингапура после патрулирования в Южно-Китайском море.

В результате столкновения с торговым судном пострадали пять американских моряков. Четверо из них были эвакуированы в госпиталь в Сингапуре с травмами, не угрожающими жизни.

Еще десять американских военнослужащих числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействованы американские вертолеты Seahawk и Osprey, а также корабли военно-морских сил Сингапура и Малайзии.

Нефтяной танкер Alnic MC примерно в три раза больше, чем американский эсминец.

На фотографиях, опубликованных главой малайзийских ВМС, видно, что в результате столкновения "Джон С. Маккейн" получил повреждения левой части кормы.

Как сообщил агентству Рейтер один из членов экипажа Alnic MC, танкер везет почти 12 тысяч тонн нефти из Тайваня в Сингапур. По его словам, утечки нефти не произошло.

В честь кого назван эсминец

"Джон С. Маккейн" - ракетный эсминец типа "Арли Берк", на его вооружении стоят ракеты "Томагавк". Эсминец назван в честь двух адмиралов ВМС США Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего - отца и деда сенатора-республиканца Джона Маккейна.

"Синди [жена Маккейна] и я молимся за моряков, находившихся на борту "Джона С. Маккейна" и признательны поисково-спасательным бригадам за работу", - написал сенатор в "Твиттере".

Президент США Дональд Трамп, только что вернувшийся в Вашингтон из отпуска, комментируя инцидент, заявил журналистам: "Это очень плохо".

Второй инцидент за два месяца

16 июня у берегов Японии столкнулись американский эсминец "Фицджеральд" и контейнеровоз ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин.

После столкновения пропали без вести семь американских военнослужащих.

Их тела были обнаружены в одном из подтопленных отсеков эсминца 18 июня.

Никто из членов экипажа контейнеровоза тогда не пострадал.