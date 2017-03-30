Второй американский генерал считает вероятным поставки Москвой оружия "Талибану"

Американские военные допускают, что российские власти поддерживают контакты с афганскими талибами. В Минобороны РФ это категорически отрицают.

Высокопоставленный американский военный не исключает вероятность поставки Россией оружия радикальному движению "Талибан" в Афганистане. Об этом заявил в среду, 29 марта на слушаниях в Конгрессе командующий Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел. "Думаю, можно допустить, что они могут предоставлять им некую поддержку - оружие и другое", - указал он.

Вотел подчеркнул, что понимает обеспокоенность России, так как Афганистан находится в непосредственной близости с рядом бывших советских республик, которые Москва традиционно считает сферой своего влияния. Однако, отметил генерал, общение России с "Талибаном" препятствует достижению целей, которых пытается добиться в Афганистане международная антитеррористическая коалиция.

За два дня до заявления Вотела со схожим утверждением о возможных поставках Россией оружия талибам в комитете по вооруженными силам Сената выступил глава европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти. В ответ официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия не поставляет вооружение никаким организациям, признанным ООН террористическими, в частности "Талибану".