Вся Южная Осетия осталась без света из-за схода лавин и урагана

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NEWSru.com
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 13:02
Вся Южная Осетия оказалась без света в воскресенье днем после аварии на линиях электропередач: их оборвало из-за схода лавин и ураганного ветра, передает ТАСС со ссылкой на МРСК Северного Кавказа.
© Reuters/Scanpix

Южная Осетия со столицей в Цхинвале - отколовшаяся от Грузии непризнанная республика, которая тесно связана экономически с Россией. В частности, электроэнергия туда поступает по ЛЭП из Северной Осетии - региона РФ на Северном Кавказе.

Лавины сошли в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией. "В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер… (Они) повредили линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена. Все силы направлены на устранение последствий стихии", - сообщили российские энергетики.

Аварийные бригады в настоящее время осматривают линии для установления места обрыва. Работы осложняются тем, что они проводятся в горной местности.

Сообщается, что электроснабжение республики Южная Осетия планируется восстановить к концу дня.

В Южной Осетии проживает более 50 тысяч человек. Wiki утверждает, что потребители региона оплачивают электричество из России по крайне льготному тарифу либо не платят вовсе.

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