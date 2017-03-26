Вступили в силу ограничения Британии на провоз ноутбуков и планшетов в салоне самолета

bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 13:53
Запрет на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на некоторых рейсах в США и Великобританию официально вступил в силу в воскресенье. Ограничения США коснутся авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, меры Британии — шести стран.
© Shutterstock nuotr.

Власти заявили, что устройства величиной больше смартфона нужно сдавать в багаж из-за опасений, что они могут содержать взрывчатые вещества.

Запрет США повлияет на работу девяти авиакомпаний из восьми стран — Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. Они ежедневно совершают около 50 рейсов в американские города.

Компания Emirates из ОАЭ уже предложила клиентам бесплатные услуги по упаковке и доставке устройств в самолет перед выходом на посадку, таким образом пассажиры могут использовать гаджеты после регистрации и вплоть до захода в лайнер.

Новые правила предполагают, что пассажиры, которые летят из других стран в США с пересадкой в Дубае, смогут использовать свои компьютеры во время первого перелета.

Запрет Великобритании распространяется на прямые рейсы из шести стран — Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Он касается любых устройств, включая смартфоны, крупнее 16 см в длину, 9,3 см в ширину и полутора сантиметров в высоту. Большинство смартфонов укладываются в этим параметры.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США и Британию снять запреты как можно скорее.

Ведомство объяснило эту меру появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах.

В ведомстве заявили, что бомбы были спрятаны в таких предметах, как банка из-под газировки (крушение российского самолета в Египте в 2015 году, 224 человека погибли), ноутбук использовался при неудачном нападении в Сомали в прошлом году.

Европейские эксперты по безопасности должны встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить запреты Великобритании и США, передает газета Guardian.

Некоторые эксперты по авиации предполагают, что запрет может нанести ущерб прибыли авикомпаний, среди возможных рисков — снижение числа пассажиров, падение удовлетворенности клиентов, а также более высокие затраты на сканирование багажа.

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Вступили в силу ограничения Британии на провоз ноутбуков и планшетов в салоне самолета

Вступили в силу ограничения Британии на провоз ноутбуков и планшетов в салоне самолета
Запрет на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на некоторых рейсах в США и Великобританию официально вступил в силу в воскресенье. Ограничения США коснутся авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, меры Британии — шести стран.

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