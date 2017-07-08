Встречу Трампа с Путиным сравнивают с историческими соглашениями союзников

Первую личную встречу президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге сравнивают с историческими соглашениями союзников, изменившими мир: встречами в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945. Такие параллели проводит The Washington Post, перевод статьи которой публикует InoPressa. В условиях дефицита информации об итогах диалога газета предполагает, что менее опытный политик Трамп избежал серьезных ошибок, но Путин, вероятно, добился большего.

Важность встречи президентов заключается не в ее деталях, хотя предложенное прекращение огня в Сирии может привести к спасению жизней в драматическом конфликте и к созданию новых "зон безопасности". Самое главное тут - "восстановление диалога между США и Россией после долгого периода, когда ухудшение отношений достигло опасной точки", утверждает автор статьи Дэвид Игнатиус.

Для Трампа встреча ознаменовала выполнение спорного обещания добиться улучшения отношений с Москвой - он об этом говорил об этом с начала предвыборной кампании 2016 года. Путину же встреча позволила "выйти из холода" после периода санкций и дипломатической изоляции, который последовал за российским вторжением в Крым в 2014 году, указывает WP.

Financial Times также отмечает, что главным итогом пока можно назвать продемонстрированное лидерами желание к перезагрузке российско-американских отношений.

Автор WP при этом напоминает, что встречи на высшем уровне могут быть опасными, когда западные политики идут на неразумные уступки автократическим лидерам с трагическими последствиями. Подобное произошло в Мюнхене в 1938 году и в Ялте в 1945-м. Но Трамп, при всей своей непопулярности, под огнем критики, похоже, не допустил крупных ошибок в Гамбурге, считает Игнатиус.

В Мюнхене в 1938 году Франция, Великобритания, Германия и Италия заключили соглашение о передаче Судетской области Чехословакии Германии. Там также были заключены соглашения о ненападении между Германией и Францией, а также Германией и Англией. Эти документы открыли дорогу к переделу границ в Европе и Второй мировой войне.

В феврале 1945 года, незадолго до разгрома фашистской Германии, в Ялте встретились лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Были очерчены сферы влияния в Европе, разделившие ее на восток и запад более чем на 40 лет, фактически до распада СССР.