Встречa Трампa и Путинa: о чем говорили?

Президент России Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что РФ не вмешивалась в выборы президента США осенью 2016 года. Трамп принял заверения Путина.

Про обсуждение столь чувствительной темы в контексте двусторонних отношений рассказали главы дипломатических ведомств США и РФ Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на пресс-конференции, которая состоялась после беседы Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Тиллерсона, тема вмешательства РФ в президентские выборы в США стала первым вопросом, который Трамп поднял на встрече с Путиным. Президент РФ, в свою очередь, опроверг информацию о том, что руководство России играло роль во вмешательстве, отметил госсекретарь США.

Он отметил, что Трамп "неоднократно надавил" на Путина по вопросам возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года. Тиллерсон добавил, что лидеры двух стран обсудили и тему "вмешательства в демократические процессы" США и других стран.

"Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем каким-то образом оценить, что происходит в киберпространстве и кого привлекать к ответственности. И этот вопрос, безусловно, шире, чем просто отношения России и США", - заявил Тиллерсон.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что во время встречи "Трамп упомянул, что в США некоторые круги раздувают, хотя не могут доказать, тему российского вмешательства в американские выборы".

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, хакерами и кибербезопасность, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будут созданы двусторонние рабочие группы", - добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, которые попросили Лаврова раскрыть больше подробностей обсуждения этой темы, глава МИД РФ заявил: "Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер".

"За многие месяцы, когда эти обвинения звучали, не предъявлено ни одного факта, что признается и теми в конгрессе, кто возглавлял это движение на определенном этапе. Трамп сказал, что он слышал четкие заявления Путина о том, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. Он эти заявления принимает. Вот, собственно, и все", - резюмировал Лавров.

Это была первая беседа двух президентов; до этого они общались только по телефону. Путин и Трамп беседовали друг с другом больше запланированного: предполагалась, что встреча будет длится не больше 40 минут, однако главы государств общались два часа и 16 минут.

После переговоров с Трампом Путин отправился на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которому российский лидер принес извинения за опоздания "из-за очень длительной беседы с президентом Соединенных Штатов".

Теме возможного вмешательстве РФ в выборы очень большое внимание уделяют в США. В связи с этим ФБР начало собственное расследование, а бывший глава ведомства Джеймс Коми на заседании в конгрессе свидетельствовал, что РФ действительно вмешивалась в выборы.

В Кремле новости из Соединенных Штатов воспринимали нервно. Кремлевские чиновники не раз говорили, что чрезмерное обсуждение темы возможного вмешательства РФ в выборы мешает двум администрациям налаживать отношения, которые, по заверениям тех же чиновников, стали хуже, чем во время холодной войны.

Путин и Трамп договорились по Сирии

Помимо темы возможного вмешательства РФ в американские выборы, президенты Путин и Трамп на переговорах в Гамбурге обсудили конфликты на Украине и в Сирии. По поводу конфликта во второй из названных стран им даже удалось добиться существенного прогресса в переговорах.

По словам Лаврова, в пятницу в Аммане завершили работу эксперты Иордании, России и США и согласовали меморандум о зоне деэскалации Сирии. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12:00 9 июля по сирийскому времени.

"США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся. Обеспечивается также гуманитарный доступ и налаживается контакт между оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании", - пояснил Лавров.

На первых порах безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечиваться силами и средствами российской военной полиции при координации с американцами и иорданцами, отметил Лавров на пресс-конференции, прямую трансляцию которой вел телеканал Russia Today.

В преддверии первой личной встречи Трампа и Путина госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон поддержит создание бесполетных зон в Сирии при согласии на это России. Кроме того, он потребовал, чтобы Россия предотвратила использование режимом сирийского лидера Башара Асада химического оружия любых видов.

Что касается Украины, то Лавров сообщил о том, что в ходе переговоров американская сторона сообщила о назначении специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса.

"Было условлено создать канал между представителем РФ и американским представителем для того, чтобы использовать эту возможность для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей с учетом потенциала контактной группы и нормандского формата", - отметил российский дипломат.

Лавров также отметил, что спецпредставитель США по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса собирается в ближайшее время приехать в Москву для консультаций.

Первая леди США пыталась прервать переговоры Путина и Трампа

Госсекретарь США также рассказал о том, что Путин и Трамп были настолько увлечены диалогом и обменом мнениями по разным вопросом, что длительность их переговоров затянулась намного дольше запланированного.

По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Мелания Трамп, чтобы попробовать убедить политиков закончить переговоры, но у нее это не получилось.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", - рассказал Тиллерсон (цитата по РИА "Новости").

"Это была чрезвычайно важная встреча. У нас есть столько тем для обсуждения и это хороший старт", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон сообщил, что "встреча была очень конструктивной". "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", - подчеркнул глава госдепа.

Путин и Трамп сосредоточились на будущем, а не на прошлом

По словам Рекса Тиллерсона, президенты РФ и США во время переговоров обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться.

Госсекретарь США отметил, что по таким вопросам, как например, вмешательство РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

"Мы заявили президенту Путину об этом и о санкциях, которые сейчас в конгрессе. Мы настаивали, что выборы - это серьезный вопрос", - отметил он. Тиллерсон также добавил, что главная цель Трампа - это попытка уйти от состояния "непреодолимых разногласий".

"Это очень важные отношения. Две крупнейшие ядерные державы в мире", - подчеркнул Тиллерсон.

В заключении госсекретарь США признал, что Путин и Трамп не поднимали вопрос об американской противоракетной системе THAAD, размещенной в Южной Корее. Ранее Россия и Китай заявили, что размещение в Северо-Восточной Азии THAAD "наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе".