Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 12:39
Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.
© Reuters/Scanpix

Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

Отпчатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.

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