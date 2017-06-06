Все арестованные по делу о теракте в Лондоне отпущены на свободу

 (9)
bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 10:55
Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования субботнего теракта в Лондоне, отпущены на свободу без предъявления обвинений.
Londonas po teroristinio išpuolio
© AFP / Scanpix

Все задержанные проживали в лондонском районе Баркинг. Именно там жили двое нападавших, имена которых ранее обнародовала полиция.

По данным Скотленд-Ярда, в нападении 3 июня принимали участие 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Имя третьего нападавшего пока не называется.

По предварительным данным, Хурам Батт из Пакистана, он раньше работал в лондонском метро. Он уже попадал в поле зрения полиции.

Рашид Редун, по данным полиции, имеет марокканско-ливийские корни. Он работал поваром и до этого не был известен спецслужбам. Редуан был женат на британке и некоторое время прожил в Ирландии.

Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих.

В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.

В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На вечер понедельника 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз (1)

Mike’as Pence’as
Вице-президент США Майкл Пенс назвал три главные угрозы в мире — по его мнению, это Россия, Иран и терроризм. Об этом Пенс заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

Воздушное сообщение между Катаром и соседними странами прервано

Воздушное сообщение между Катаром и соседними странами прервано
Египет закрывает свое воздушное пространство для всех самолетов из Катара. Ожидается, что во вторник его примеру последуют Саудовская Аравия и Бахрейн.

На юге Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом (3)

На юге Франции более 200 кошек отравлены неизвестным ядом
Более 200 котов и кошек, как домашних так и бездомных, отравлены в небольшом приморском городке на юге Франции в течение месяца.

Эстония на два дня восстановила погранконтроль на границе с Латвией (6)

Estonian flag
5 и 6 июня эстонский Департамент полиции и погранохраны проводит учения по временному восстановлению пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией, чтобы проверить свою готовность и слаженность работы с другими партнерами.

Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ (3)

Американка арестована за передачу документа АНБ о России в СМИ
В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.
Facebook друзья
Rambler's Top100