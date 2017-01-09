Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса

Lenta.ru
понедельник, 9 января 2017 г. 14:55
Американское космическое агентство NASA представило изображение Земли и Луны, сделанное искусственным аппаратом, вращающимся вокруг Марса.
© AFP/Scanpix

Комбинированный снимок доступен на сайте агентства.

На изображении, в частности, заметна Австралия и окружающие ее океаны. Луна по сравнению с первоначально полученными снимками искусственно сделана ярче. Масштабы расстояний между небесными телами, как и их относительные размеры, сохранены.

На снимке спутник кажется расположенным гораздо ближе к планете, что связано с выбранным моментом съемки, когда Земля находилась на воображаемой прямой между Луной и Марсом.

Изображение смонтировано из пары снимков, полученных 20 ноября 2016 года научным инструментом HiRISE спутника MRO, когда расстояние между Марсом и Землей составляло 205 миллионов километров. Фотографии выполнены с целью калибровки HiRISE.

В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций. Из них три американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года); две европейские: Mars Express и Trace Gas Orbiter и одна индийская — Mangalyaan.

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