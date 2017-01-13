Возможный автор доклада о Трампе расследовал заявку России на ЧМ-2018

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bbcrussian.com
пятница, 13 января 2017 г. 17:55
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, был ранее нанят на работу заявочным комитетом Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году.
© Reuters

По данным Би-би-си, Стилу было поручено собирать информацию о деятельности ФИФА и тех стран, которые конкурировали с Англией за право принимать у себя ЧМ-2018.

Одним из основных направлений разведывательной деятельности Кристофера Стила стала Россия, которой в результате и достался ЧМ-2018.

Бывший сотрудник МИ-6, несколько лет проработавший в британском посольстве в Москве, был нанят английским заявочным комитетом через лондонскую компанию Orbis, которую он основал в 2009 году после ухода из разведслужбы. Orbis Business Intelligence называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки.

Пока сложно утверждать, имеется ли связь между расследованием Стила и последовавшим через несколько лет крупнейшим коррупционным скандалом в ФИФА, однако известно, что он сообщил о результатах своей работы Евразийскому департаменту ФБР.

Кристофер Стил покинул свой дом в минувший вторник или среду - еще до того, как его имя появилось в прессе в связи со скандальной публикацией доклада о Трампе. Сейчас местонахождение Стила неизвестно.

Досье было опубликовано во вторник вечером на сайте BuzzFeed и сразу вызвало широкий резонанс. В нем содержатся бездоказательные утверждения, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известен ли Кремлю сотрудник британских спецслужб, который составил этот досье, сказал: "Нет, в Кремле не известно".

В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил. Би-би-си сумела выяснить, что речь, скорее всего, идет о Кристофере Стиле.

По данным Би-би-си, Стил передал документ независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа.

Стил не ответил на попытки Би-би-си связаться с ним.

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