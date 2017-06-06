Воздушное сообщение между Катаром и соседними странами прервано

Несколько арабских стран уже прервали дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в поддержке терроризма в районе Персидского залива.

Гражданам Катара было дано две недели для того, чтобы покинуть Бахрейн, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Правительство Египта заявило, что закрывает свое воздушное пространство для катарских самолетов с 04:00 утра (по Гринвичу), до, как было сказано, "последующего уведомления".

В аэропорту столицы Катара Дохе ожидается хаос, так как это один из важных международных перевалочных пунктов.

Затронуты операции таких авиалиний, как Qatar Airways, Etihad Airways и Emirates.

Так как катарским самолетам придется избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и Египта, им понадобится гораздо больше времени для того, чтобы прибывать в пункты назначения.

Но министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед Бин Абдуррахман Аль Тани сказал в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что у Катара остается доступ к международным морским и воздушным путям.

Неназванный представитель Сомали сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что в понедельник не менее 15 катарских самолетов пролетели через воздушное пространство его страны, что в разы больше, чем обычно.

Кто принял какие меры?

На Катар наложили санкции многие из самых богатых и крупных арабских стран.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли все транспортные связи с Катаром, будь то наземные, морские или воздушные.

Все граждане Катара должны в течение ближайших двух недель покинуть территории этих стран, а граждане этих стран - покинуть Катар.

ОАЭ и Египет также выслали катарских дипломатов, дав им 48 часов на то, чтобы упаковать чемоданы.

Саудовская Аравия закрыла местное бюро "Аль-Джазиры", но добавляет, что граждане Катара по-прежнему смогут совершить хадж в Мекку.

Египет, Йемен, Мальдивы и базирующееся на востоке страны правительство Ливии также разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Практически все продовольствие в Катаре импортное, по этой причине местное население сейчас активно запасается едой.

Зависимое государство

Анализ Эндрю Уокера, Би-би-си:

Это небольшое государство полностью полагается на импортную еду.

Значительная часть этого импорта поступает через территорию Саудовской Аравии. Эта граница сейчас закрывается.

Оттуда же поступают стройматериалы, необходимые для добычи природного газа, а также для подготовки к Чемпионату мира по футболу 2022 года.

Катар экспортирует в основном нефть и газ. Этот экспорт покидает страну морским путем, и нововведенные ограничения не должны его затронуть в ближайшее время, но если разногласия с соседними странами продолжатся, это может отразиться на экспорте энергоносителей.

Риск этого привел к тому, что на короткое время цена на нефть поднялась. Катар также входит в состав ОПЕК, и разногласия с остальными странами Залива могут подорвать усилия картеля по поднятию цены на нефть путем ограничения масштабов ее добычи.

Почему это произошло?

Хотя разрыв отношений произошел очень быстро, это не было неожиданным. Отношения между Катаром и его соседями были напряженными уже несколько лет и серьезно ухудшились в последние несколько недель.

Этому способствовали два фактора: связи Катара с исламистскими группировками, в которых его обвиняют соседи по региону, и отношения с Ираном, главным региональным соперником Саудовской Аравии.

Насколько известно, как богатые катарцы, так и правительство страны оказывали финансовую помощь крайним исламистским группировкам в Сирии и поставляли им оружие.

Две недели назад Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ заблокировали новостные телеканалы из Катара. В государственных СМИ Катара появились сообщения о том, что правитель Катара, эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани якобы критиковал Саудовскую Аравию.

Правительство Катара назвало это ложью и "постыдным киберпреступлением".

Реакция

Власти Катара заявляют, что решение соседей прервать с ним связи "не отразится на нормальной жизни граждан и жителей страны".

Иран, Турция и США призывают все стороны уладить разногласия.

Министерство иностранных дел Судана заявило, что Хартум "готов приложить все усилия, чтобы достичь спокойствия и примирения, в интересах народов всего региона".