Вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть на Эйфелеву башню

Deutsche Welle
воскресенье, 6 августа 2017 г. 10:44
Силы безопасности быстро задержали злоумышленника, никто не пострадал. Посетителям пришлось покинуть башню, подсвеченную в этот день в цвета парижской футбольной команды.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Полиция в Париже задержала вооруженного ножом мужчину, пытавшегося проникнуть на Эйфелеву башню. Инцидент произошел около 0.30 минут мск (23.30 по местному времени) в ночь на воскресенье, 6 августа, сообщило Общество по эксплуатации Эйфелевой башни. Мужчина попытался прорваться через полицейский контроль у подножия башни, был "очень быстро схвачен и задержан". О причинах его действий ничего не известно, в результате инцидента никто не пострадал.

Все посетители башни после инцидента были выведены, силы безопасности проверили все этажи символа французской столицы. Ничего подозрительного не было обнаружено. По всей вероятности, злоумышленник был один. О числе посетителей башни в момент нападения не сообщается.

В ночь на 6 августа Эйфелева башня была подсвечена в цвета "Пари Сен-Жермен", приветствуя таким образом приезд в Париж бразильского нападающего Неймара, который ранее подписал с парижской футбольной командой пятилетний контракт и перешел в нее из "Барселоны".

С 2016 года вход на площадку под Эйфелевой башней и проход к билетным кассам доступен только после прохождения через металлодетекторы. Вход посетителей на башню открыт до полуночи, в 0.45 она закрывается.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Берлин ожидает нового наплыва беженцев

Берлин ожидает нового наплыва беженцев
Данные о вновь прибывших беженцах в Италии свидетельствуют о новом росте числа нелегальных мигрантов во втором полугодии 2017 года, сообщает газета со ссылкой на доклад GASIM.

Лавров и Тиллерсон обсудили санкции на форуме в Маниле (8)

Лавров и Тиллерсон обсудили санкции на форуме в Маниле
Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон провели встречу в Манила на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На встрече они обсудили сразу несколько важных тем, в том числе санкции.

На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа (5)

Donaldas Trumpas, Twitter
Пользователи интернете обратили внимание, что на крупнейшей торговой площадке Amazon выставили на продажу рулон туалетной бумаги с записями президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter.

Пекин Пхеньяну: послушайтесь ООН и прекратите ракетные испытания (22)

Пекин Пхеньяну: послушайтесь ООН и прекратите ракетные испытания
Китай призвал Северную Корею отказаться от ракетных и ядерных испытаний, после того как Совбез ООН единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР.

Два туриста из Китая "кинули зиги" у здания Рейхстага. Их арестовали и крупно оштрафовали (6)

Reichstagas Berlyne
Полиция Германии задержала двух туристов из Китая, которые вскинули руки в нацистском приветствии у здания Рейхстага, федерального парламента ФРГ.
Facebook друзья