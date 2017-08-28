Волкер заявил, что такая готовность России, скорее, работает против нее из-за международных санкций. Он допустил, что со временем ситуация будет только ухудшаться.
«Ситуация, когда дипломатические, экономические отношения будут заморожены с Россией из-за этого [конфликта на Донбассе], очевидно, явно не то, что хотела Россия. Я думаю, они должны совершить собственный выбор, провести собственные расчеты насчет этого», — заявил спецпредставитель США.
Он заверил, что украинские, европейские и российские представители согласны и дальше работать над Минскими соглашениями. И Вашингтон, по его словам, пытается «дать толчок этому процессу». При этом Волкер возложил ответственность за выход из сложившейся ситуации исключительно на Россию, добавив, что«российские войска находятся на востоке Украины, и Москва должна вывести их оттуда».
Рассуждая на тему российско-американских отношений, Волкер сказал, что они могут быть испорчены, если стороны не найдут разрешения кризиса на Украине. Он сообщил, что администрация президента США «серьезно размышляет» над изменением своего отношения к событиям на Донбассе. Это касается и возможной поставки тяжелого вооружения Киеву, однако решение будет принимать президент страны Дональд Трамп. В то же время Волкер заверил, что для Вашингтона важно сохранение отношений с Москвой.
Волкер также рассказал о своей обеспокоенности, что повестка кризиса на Украине сошла «с первых страниц» в американской администрации.
«Пожалуй, есть растущее чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже, и что он будет ухудшаться, если мы ничего не сделаем», — заявил спецпредставитель США.
В конце июля Волкер заявлял, что поставка американского оружия «позволит Украине защитить себя и, к примеру, вывести танки, это поможет остановить Россию, угрожающую Украине». Он выразил уверенность, что это не является провокацией.
Россия неоднократно заявляла, что не принимает участие в конфликте на юго-востоке Украины.
Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции
Президент США Дональд Трамп намерен принять указ,...
Премьер Испании призвал каталонцев отказаться от референдума о независимости (2)
Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей призвал...
В США рассматривают ограничение на выдачу виз по культурному обмену
Администрация американского президента Дональда...
Президент Франции Макрон резко теряет популярность
Президент Франции Эмманюэль Макрон становится все...
Глава МИД Германии рассказал, какие темы затрагивались на ужине с Путиным (3)
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (28)
Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...
Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (8)
Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...
Новый передатчик: "Свобода" будет вещать на Россию и Беларусь из Литвы (55)
В Литве на следующей неделе начнёт функционировать...
Посол Литвы в Беларуси: Клайпедский порт - это как "Мерседес" (55)
Белорусский бизнес не откажется использовать...