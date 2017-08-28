Волкер заявил, что такая готовность России, скорее, работает против нее из-за международных санкций. Он допустил, что со временем ситуация будет только ухудшаться.

«Ситуация, когда дипломатические, экономические отношения будут заморожены с Россией из-за этого [конфликта на Донбассе], очевидно, явно не то, что хотела Россия. Я думаю, они должны совершить собственный выбор, провести собственные расчеты насчет этого», — заявил спецпредставитель США.

Он заверил, что украинские, европейские и российские представители согласны и дальше работать над Минскими соглашениями. И Вашингтон, по его словам, пытается «дать толчок этому процессу». При этом Волкер возложил ответственность за выход из сложившейся ситуации исключительно на Россию, добавив, что«российские войска находятся на востоке Украины, и Москва должна вывести их оттуда».

Рассуждая на тему российско-американских отношений, Волкер сказал, что они могут быть испорчены, если стороны не найдут разрешения кризиса на Украине. Он сообщил, что администрация президента США «серьезно размышляет» над изменением своего отношения к событиям на Донбассе. Это касается и возможной поставки тяжелого вооружения Киеву, однако решение будет принимать президент страны Дональд Трамп. В то же время Волкер заверил, что для Вашингтона важно сохранение отношений с Москвой.

Волкер также рассказал о своей обеспокоенности, что повестка кризиса на Украине сошла «с первых страниц» в американской администрации.

«Пожалуй, есть растущее чувство, что сам конфликт на самом деле становится все хуже, и что он будет ухудшаться, если мы ничего не сделаем», — заявил спецпредставитель США.

В конце июля Волкер заявлял, что поставка американского оружия «позволит Украине защитить себя и, к примеру, вывести танки, это поможет остановить Россию, угрожающую Украине». Он выразил уверенность, что это не является провокацией.

Россия неоднократно заявляла, что не принимает участие в конфликте на юго-востоке Украины.