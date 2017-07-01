Воевавшему в Донбассе за сепаратистов британцу грозит тюрьма

Воевавшему в Донбассе на стороне сепаратистов самопровозглашенной республики британцу грозит тюремное заключение, сообщает The Times. Близится к завершению судебный процесс по делу Бенджамина Стимсона, который стал первым обвиненным в терроризме подданным Британии в связи с конфликтом на востоке Украины.

По сообщению The Times, Стимтону в случае признания виновным грозит срок вплоть до пожизненного. Как ожидается, суд огласит решение 14 июля.

41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. Стимсон стал одним из героев материала BBC о британцах, участвующих в войне на востоке Украины, который был опубликован в октябре 2015 года. При этом имя Стимсона в тексте не упоминалось, а он давал интервью в маске. Он заявлял корреспонденту ВВС, что гордится тем, что сделал: "Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию".

Тогда он заявлял, что намерен получить российское гражданство и начать новую жизнь в Донбассе, напоминает РИА "Новости". ВВС указывала, что британец решил присоединиться к украинским сепаратистам из-за "отсутствия жизненных перспектив", а также из-за сочувствия пророссийским силам в регионе.

На видео, снятом журналистами ВВС, Стимсон показан с оружием в руках. Он говорил, что готов умереть, а также убить, если его жизнь окажется в опасности.

Британский блогер, бывший внештатный сотрудник Russia Today Грэм Филипс опубликовал видео, на котором Стимсон утверждал, что во время интервью ВВС взял в руки оружие по просьбе журналиста.

После интервью Стимсон возвращался в Манчестер, когда его задержали власти Великобритании. Ему были предъявлены обвинения в "намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины". Затем обвинение в "намерении совершить теракт" было снято.