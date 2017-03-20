Военные столкнулись с новым противником - fake-news от России



"Руководство спецслужб Эстонии зафиксировало несколько предполагаемых попыток распространения интернет-пропаганды, призванной восстановить русскоязычное население против военнослужащих НАТО", - говорится в статье.

В пятницу вечером в Эстонию прибыла первая группа британских военнослужащих. Общая численность контингента достигнет 800 человек, сообщает газета.

"Военнослужащие из 5-го батальона пехотного полка "Стрелки" и Королевского танкового полка разместятся на бывшей советской военной базе в 90 милях от российской границы. В их распоряжении будут боевые бронемашины Warrior, танки Challenger 2, самоходные артиллерийские орудия и беспилотники-разведчики", - говорится в статье.

"Командование армии приказало группе военных в сотрудничестве с эстонскими киберспециалистами выявлять и опровергать статьи, которые являются "фейковыми новостями". Сотрудники разведки предостерегают о "медовых ловушках" и российских провокаторах, которые попытаются втянуть военных в драки; эти драки будут засняты на видеокамеру, записи появятся в интернете", - пишет корреспондент.

По словам автора, московская кампания пропаганды началась еще в ноябре - с ложного сообщения в Facebook, что британские военные не уступили место старушке в приемном отделении больницы.

Неназванный источник в эстонской разведке заявил: "В то время здесь вообще не было британских солдат". "Это типичная проделка, - сказал он, имея в виду россиян. - Они пытаются распространять версию, что силы НАТО - это оккупанты, безжалостные солдаты, которые дурно обращаются в местным населением".

Корреспондент сообщает, что британские военные планируют создать себе положительный имидж в Эстонии: намечены матчи с местными командами, посещение школ.

Британским военным разрешат ездить в Таллин только немногочисленными группами, предупредят, что им воспрещено посещать стрип-клубы, а также некоторые другие клубы и бары.

Командующий британскими войсками в Эстонии полковник Джайлз Харрис сказал в интервью, что правила "довольно суровые", будет запрещено употреблять алкоголь.

По данным газеты, британским солдатам велели не брать с собой сим-карты для мобильников и другие электронные устройства, дабы предотвратить их взлом хакерами.

"Харрис сказал, что развертывание войск призвано "устранить даже тень сомнения" в том, что НАТО будет защищать Эстонию и ее соседей", - пишет газета. "Это миссия в целях заверений и сдерживания", - заявил полковник.

"Между тем британское правительство не хочет, чтобы Кремль счел факт развертывания войск провокационным или "направленным на эскалацию", - говорится в статье. - Первоначальный план размещения мощных ракетных комплексов был отменен, в боевой группе будет только четыре британских танка Challenger 2 и четыре французских танка".