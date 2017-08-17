Военные США обучили украинских артиллерийских разведчиков

Планируется, что прошедшие подготовку военнослужащие в составе мобильных групп инструкторов будут обучать артиллеристов вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на юго-востоке страны.

Курсы под руководством военных из США проходили на одном из полигонов на Украине. В учебную группу попали "только лучшие" украинские военнослужащие, прошедшие специальный отбор, отмечается в пресс-релизе.

Артиллерийской разведкой называют добывание информации об объектах противника для подготовки и наведения огня артиллерии по его позициям.