Командир молдавского контингента подполковник Александру Маркуца сказал, что среди целей военнослужащих на учениях — развитие взаимодействия, усиление обороноспособности, а также поддержка и продвижение имиджа армии Молдовы на международной арене, сообщает lenta.ru со ссылкой на Минобороны Молдовы.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, напомнив, что по конституции страна является нейтральным государством. Однако премьер-министр Молдовы Павел Филип на заседании кабмина призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения.