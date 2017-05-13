Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Как сообщает LETA, в ходе полетов латвийская сторона будет проводить фотосъемку различных военных объектов.

На следующей неделе, с 15 по 19 мая, совместная группа латвийских и немецких военных проведут наблюдательные полеты над территорией РФ, чтобы провести мониторинг в соответствии с условиями Договора по открытому небу. Делегация будет использовать самолет Saab-340 Вооруженных сил Швеции.

Советник Трампа пригрозил России за поддержку "режима Асада" Налаживание контактов между президентом США Дональдом Трампом и российской стороной не помешает американской администрации привлечь Москву к ответственности за ее "деструктивное поведение" на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщает LETA со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ. Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы.

Военные Латвии пролетят над Россией и проведут съемку военных объектов На следующей неделе, с 15 по 19 мая, совместная группа латвийских и немецких военных проведут наблюдательные полеты над территорией РФ, чтобы провести мониторинг в соответствии с условиями Договора по открытому небу. Делегация будет использовать самолет Saab-340 Вооруженных сил Швеции.

Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.