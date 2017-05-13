Военные Латвии пролетят над Россией и проведут съемку военных объектов

На следующей неделе, с 15 по 19 мая, совместная группа латвийских и немецких военных проведут наблюдательные полеты над территорией РФ, чтобы провести мониторинг в соответствии с условиями Договора по открытому небу. Делегация будет использовать самолет Saab-340 Вооруженных сил Швеции.
Как сообщает LETA, в ходе полетов латвийская сторона будет проводить фотосъемку различных военных объектов.
Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.