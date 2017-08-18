Военнослужащий Росгвардии покончил с собой в Крыму

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Телеканал "Дождь"
пятница, 18 августа 2017 г. 16:37
Бойца Росгвардии нашли мертвым в лесу в Крыму, рядом с ним была предсмертная записка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа национальной гвардии, передает «Интерфакс».
Russia's soldiers (green men) without insignias in Crimea
© RIA/Scanpix

По предварительной информации, его смерть не связана с вопросами прохождения военной службы, отмечает Росгвардия.

Погибший служил в воинской части в районе Феодосии. 11 августа он не явился на службу. Его нашли мертвым в лесу с «признаками самоубийства» 16 августа.

Комиссия под руководством заместителя командующего округа Виталия Садовникова начала административное расследование.

«Особое внимание уделяется деятельности должностных лиц и психологической службы по профилактике суицидальных происшествий», — отметили в Росгвардии.

Телеканал "Дождь"
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Военнослужащий Росгвардии покончил с собой в Крыму (15)

Russia's soldiers (green men) without insignias in Crimea
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