Военнослужащие США застрелили трех мирных афганцев

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Deutsche Welle
понедельник, 12 июня 2017 г. 16:15
В провинции Нангархар на востоке Афганистана в ночь на понедельник, 12 июня, военнослужащие США застрелили трех мирных жителей.
© AP/Scanpix

Американцы открыли огонь после того, как их автомобиль наехал на взрывное устройство, заложенное у обочины, заявил глава округа Ганикел Абдул Вахаб.

"Вероятно, они подумали, что эти три человека заложили взрывчатку", - предположил Вахаб. Были ли жертвы среди американских военных, он не сообщил. По словам представителя миссии НАТО в Афганистане, сведения о погибших гражданских лицах в настоящее время проверяются.

В провинции Нангархар 9 июня афганский солдат, примкнувший к талибам, убил трех военнослужащих США, передает агентство dpa. Эта провинция является главным местом действий американских сил спецназначения против террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

Deutsche Welle
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