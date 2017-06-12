Военнослужащие США застрелили трех мирных афганцев

Американцы открыли огонь после того, как их автомобиль наехал на взрывное устройство, заложенное у обочины, заявил глава округа Ганикел Абдул Вахаб.

"Вероятно, они подумали, что эти три человека заложили взрывчатку", - предположил Вахаб. Были ли жертвы среди американских военных, он не сообщил. По словам представителя миссии НАТО в Афганистане, сведения о погибших гражданских лицах в настоящее время проверяются.

В провинции Нангархар 9 июня афганский солдат, примкнувший к талибам, убил трех военнослужащих США, передает агентство dpa. Эта провинция является главным местом действий американских сил спецназначения против террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.