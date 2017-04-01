Во вторник Латвию посетит президент Украины Порошенко

После совместной пресс-конференции президентов Украины и Латвии состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

Во время визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и принять участие в рабочем обеде с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

В программе визита украинской делегации также посещение Латвийского национального художественного музея, Рижской украинской средней школы и Вайварской основной школы.

Порошенко посетит Латвию по приглашению президента Вейониса.