Во вторник Латвию посетит президент Украины Порошенко

Во вторник, 4 апреля, с визитом в Латвию прибудет президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко, сообщили агентству LETA в пресс-службе канцелярии президента Латвии.
После совместной пресс-конференции президентов Украины и Латвии состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы.
Во время визита президент Украины планирует встретиться также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и принять участие в рабочем обеде с председателем Сейма Инарой Мурниеце.
В программе визита украинской делегации также посещение Латвийского национального художественного музея, Рижской украинской средней школы и Вайварской основной школы.
Порошенко посетит Латвию по приглашению президента Вейониса.