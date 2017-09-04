Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны во Франкфурте-на-Майне. Ранее власти провели крупнейшую в послевоенной истории Германии эвакуацию из-за обнаружения снаряда.
© AFP / Scanpix

"Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена", - говорится "Твиттере" полиции Франкфурта.


В общей сложности были эвакуированы около 65 тысяч человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц. 100 пациентов перевели в другие медицинские учреждения, в их числе оказались даже пациенты реанимации.

Также эвакуация затронула 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Жителям было предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени и не возвращаться до окончания операции по обезвреживанию снаряда.

После эвакуации эвакуированные районы патрулировали полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей.

Чтобы свести к минимуму неудобства для населения, городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогли переждать операцию. Кроме того, многие музеи пообещали бесплатно впускать всех желающих.

Эвакуации населения из-за обнаружения неразорвавшихся авиабомб времен войны производятся в Германии регулярно - так, 2 сентября 22 тысячи человек эвакуировали в Кобленце.

Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями и не взорвались до сих пор.

В связи с этим в Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся авиабомб. Эта проблема стоит в стране настолько остро, что власти даже создали для ликвидации таких боеприпасов отдельную саперную службу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой...

Меркель победила в решающих теледебатах

Победу в телевизионных дебатах между ключевыми...

Лондон обещает не допустить давления ЕС на Британию в связи с Brexit

Британский министр заявил, что его стране не надо...

Сеул ответил на ядерные испытания Пхеньяна запуском ракет (1)

В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание...

Ущерб от урагана "Харви" в Техасе оценили в 180 млрд долларов (4)

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации...

TOP новостей

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Самые влиятельные в Литве: окончательный список (20)

DELFI заканчивает цикл " Самые влиятельные в Литве 2017 "...

Погода: будет суше и прохладнее

После теплых выходных в начале недели нас ожидает более...

Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ (71)

Аналитики Центрального разведывательного управления...

ЧЕ: Литва победила Италию (3)

Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате...