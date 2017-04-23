Во Франции закрылись большинство избирательных участков

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 20:39
Во Франции проходит первый тур президентских выборов. По данным на 18 часов мск, проголосовали около 70% избирателей.
© DELFI montažas / Scanpix

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов. Согласно предвыборным опросам, шансы на выход во второй тур имеют четыре кандидата - экс-министр экономики и кандидат от независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, лидер правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. Правом голоса обладают 47 миллионов человек. Второй тур выборов, куда выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов, состоится 7 мая.

В 20 ч. большинство избирательных участков по стране закрылись, и начинается подсчет голосов. Но в крупных городах можно будет проголосовать еще на протяжении часа.

По оценкам социологических служб, к моменту закрытия избирательных участков проголосуют от 78 до 81 процента французских избирателей. В первом туре прошлых президентских выборов во Франции 2012 года итоговая явка достигла 79,48 процента.

Бельгийский телеканал RTBF сообщил о том, что в ряде французских заморских территорий, где выборы состоялись еще накануне, лидирует Меланшон. В частности, на острове Мартиника этот кандидат набрал 27 процентов, обогнав Макрона, получившего 25,5 процента голосов, указывается в сообщении.

В департаменте Французская Гвиана, а также на расположенных близ Канадского побережья островах Сен-Пьер и Микелон, по данным RTBF, Меланшон также лидирует, а второе место занимает Марин Ле Пен. Тем временем в Гваделупе, согласно той же информации, наибольшее количество голосов (около 30 процентов) набрал Эмманюэль Макрон, на втором месте - Жан-Люк Меланшон. Бельгийский телеканал приводит эти данные, не называя источников.

Как отмечает агентство AFP, достаточно высокая явка избирателей неожиданна, поскольку многие французы, согласно последним опросам, за несколько дней до голосования еще не определились со своим выбором.

Deutsche Welle
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