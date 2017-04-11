Во Франции после массовой драки сгорел дотла лагерь беженцев

Лагерь для беженцев на севере Франции сгорел дотла после массовой драки между курдскими и афганскими мигрантами. По данным местных властей, в ходе поножовщины в ночь на вторник, 11 апреля, были ранены шесть человек, еще как минимум 10 человек пострадали в результате пожара.

Бойцы спецподразделения полиции CRS пытались взять ситуацию под контроль во время беспорядков, сообщает корреспондент агентства AFP, замечены случаи, когда в полицейских бросали камнями.

Примерно 300 деревянных построек лагеря сгорели до основания. Огонь был виден на расстоянии многих километров. Около 1500 обитателей лагеря эвакуированы, в основном это иракские курды. Они будут размещены во временных жилищах.

Лагерь собирались сносить

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в середине марта объявил о намерении как можно скорее ликвидировать лагерь беженцев в Гранд-Сенте, неподалеку от Дюнкерка. Он назвал положение в лагере не выдерживающим критики, сославшись на драки между его обитателями.

Ситуация в Гранд-Сенте обострилась после того, как в октябре 2016 года был снесен нелегальный лагерь мигрантов в Кале, получивший название "джунгли". Тысячи человек из него были распределены по всей Франции.