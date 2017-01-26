Во Франции начато расследование скандала вокруг жены Франсуа Фийона

 (5)
Deutsche Welle
четверг, 26 января 2017 г. 09:13
Прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи со скандалом вокруг супруги кандидата в президенты от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщает в среду, 25 января, агентство AFP со ссылкой на слова представителя прокуратуры.
Francois Fillonas
© Sipa/Scanpix

Согласно публикации во французской газете Le Canard Enchaine, появившейся ранее в среду, Франсуа Фийон, будучи депутатом парламента, устроил жену в качестве своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон получила как сотрудница аппарата парламента около 600 тысяч евро. Официальный представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP сообщил, что тот действовал в соответствии с законом. По его словам, это обычная практика, когда депутаты парламента устраивают своих супругов в качестве ассистентов.

По данным газеты, Пенелопа Фийон с 1998 по 2002 годы была сотрудницей мужа, когда тот являлся депутатом Национального собрания. В этот период она получала ежемесячную зарплату в размере 3900 евро в 2001 году и 4600 евро в 2002-м. Когда Фийон в 2002 году стал министром, его жена сохранила свое рабочее место, став ассистенткой пришедшего на его место в парламент соратника по партии Марка Жуло. В это время она получала ежемесячно от 6900 до 7900 евро. В 2012 году Фийон вернулся в парламент, и, как сообщает издание, его супруга еще как минимум шесть месяцев числилась его сотрудницей.

Супруга Фийона зарабатывала в журнале одного из друзей супруга

Газета Le Canard Enchaine провела собственное расследование и не нашла подтверждения тому, что Пенелопа Фийон когда-либо действительно работала ассистенткой депутата парламента. Представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP заявил, что данное утверждение не соответствует действительности.

Кроме того, как выяснила французская газета, Пенелопа Фийон с 2012 года являлась сотрудницей журнала, принадлежащего одному из друзей Фийона, получая зарплату в размере 5000 евро в месяц. Издание цитирует руководителя журнала, сказавшего, что он "никогда не встречался с Пенелопой Фийон и ни разу не видел ее в офисе издания". На это официальный представитель Фийона заметил, что директор журнала "плохо информирован".

Сам Франсуа Фийон 25 января заявил журналистам, что он крайне возмущен обвинениями газеты в том, что его жене платили за работу, которую та якобы не выполняла. По словам Фийона, эта публикация пропитана "неуважительным отношением и сексизмом".

Лидер "Республиканцев" Франсуа Фийон, согласно опросам, является главным претендентом на пост президента Франции на выборах, первый тур которых пройдет 23 апреля. Его основной соперник — глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Президент Мексики: мы не будем платить за стену на границе с США (3)

Enrique Pena Nieto
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и заявил, что Мексика не будет за нее платить.

Во Франции начато расследование скандала вокруг жены Франсуа Фийона (5)

Francois Fillonas
Прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи со скандалом вокруг супруги кандидата в президенты от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщает в среду, 25 января, агентство AFP со ссылкой на слова представителя прокуратуры.

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии (11)

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
Указ президента США Дональда Трампа об ограничении приема беженцев в США попал в СМИ: его опубликовала на своем сайте газета New York Times.

Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа (15)

Madeleine Albright
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой в ответ на ужесточение президентом Дональдом Трампом политики в отношении мигрантов. Об этом она написала в своем Twitter в среду, 25 января.

Еврокомиссия продлила пограничный контроль пяти странам Шенгена (1)

Еврокомиссия продлила пограничный контроль пяти странам Шенгена
Европейская комиссия разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону.
Facebook друзья
Rambler's Top100