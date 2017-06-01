Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона

bbcrussian.com
четверг, 1 июня 2017 г. 12:43
Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана - главы избирательного штаба Эммануэля Макрона, а теперь министра в его правительстве.
© AFP / Scanpix

Прокурор в городе Брест заявил, что решил начать расследование после серии публикаций в СМИ о деловых связях и финансовых операциях нового министра по делам регионов.

В этих статьях речь шла об руководстве Ферраном Обществом взаимного страхования в Бретани шесть лет назад, в частности, о его решении арендовать офисные помещения у своей жены.

Кроме того, СМИ писали о том, что Ферран, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и четыре месяца оплачивал его должность из парламентских фондов.

Министр отрицает, что совершал какое-либо правонарушение.

Расследование началось за 10 дней до парламентских выборов, на которых возглавляемое Макроном движение "Вперед" рассчитывает получить большинство мест в Национальной ассамблее.

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции в середине мая, после того как считавшийся фаворитом правоцентрист Франсуа Фийон растерял поддержку избирателей из-за обвинений в коррупции.

Обвинения против Феррана отчасти напоминают претензии к Фийону - экс-кандидата в президенты заподозрили в том, что он нанял свою жену в качестве фиктивной помощницы в 2000-е годы.

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