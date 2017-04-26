Во Франции мэр оштрафован на 2000 евро за слова о мусульманских детях

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bbcrussian.com
среда, 26 апреля 2017 г. 17:30
Мэр города Безье на юге Франции Робер Менар оштрафован парижским судом на две тысячи евро за разжигание ненависти, после того как заявил, что в местных школах слишком много мусульманских детей.
© Shutterstock

Первого сентября 2016 года, в первый учебный день, он написал в своем "Твиттере", что заметил "большое замещение". Этот термин во Франции используется для описания вытеснения белого христианского населения мигрантами.

Несколько дней спустя Менар заявил на телеканале LCI: "В классе в центре моего города 91% детей — мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности". При этом французские законы запрещают собирать статистику об этнической принадлежности или религиозных убеждениях людей.

В ответ на критику в свой адрес Менар заявил, что "просто описал ситуацию в моем городе. "Это не оценочное суждение, это факт. Это то, что я вижу", — сказал Менар, пообещав обжаловать свой штраф.

Формально Менар — независимый политик, но при этом он поддерживает правую партию "Национальный фронт", выступающую против притока мигрантов в страну, и получает взаимную поддержку.

Лидер партии Марин Ле Пен примет участие во втором туре президентских выборов 7 мая. Соперничать с ней будет центрист Эммануэль Макрон. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%.

На время выборов Ле Пен временно ушла с поста главы "Национального фронта", объяснив это желанием быть "выше партийных интересов".

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