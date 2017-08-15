Во Франции автомобиль въехал в пиццерию

Автомобиль врезался в пиццерию в небольшом городке неподалеку от Парижа. Один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. Полиция не считает случившееся терактом.

Один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести в результате инцидента, произошедшего в городе Сет-Сортс, который расположен в 60 километрах восточнее Парижа. По данным полиции, вечером в понедельник, 14 августа, мужчина на автомобиле въехал в пиццерию, при этом погибла восьмилетняя девочка. Мужчина задержан, его допрашивает полиция.

Как сообщил представитель прокуратуры, речь, вероятно, идет, о преднамеренном акте, который, по первым данным, не является террористическим нападением.

В свою очередь, представитель министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде в интервью телеканалу BMF заявил, что задержанный, по всей видимости, не является террористом. По его словам, задержан мужчина 1985 года рождения, и, как предполагает полиция, именно он пытался на прошлой неделе покончить жизнь самоубийством.

Представитель МВД также сообщил о 12 пострадавших. Из них четверо находятся в "крайне тяжелом" состоянии, и восемь человек получили легкие травмы.