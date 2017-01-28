Влиятельные республиканцы выступают за сохранение санкций против РФ

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Deutsche Welle
суббота, 28 января 2017 г. 11:29
Накануне намеченного телефонного разговора президента США со своим российским коллегой ряд американских сенаторов-республиканцев призвали Трампа не отменять санкции против РФ. Они готовы придать им статус закона.
John McCain
© AFP/Scanpix

В США сенаторы-республиканцы призывают Трампа не отменять ограничительные меры в отношении Москвы. В частности, лидер фракции Республиканской партии большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, 27 января, что выступает против отмены любых санкций в отношении России.

"Эти санкции были введены из-за их поведения в Крыму, на востоке Украины, и теперь мы знаем, что они также вмешивались в наших выборах, - сказал Макконнелл в интервью Politico. "Если и есть в мире какая-либо страна, которая не заслуживает ослабления санкций, то это Россия".

Придать санкциям статус закона

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, и член комитета по международным отношениям Роб Портман выступили за то, чтобы ограничительные меры, введенные против РФ администрацией Барака Обамы, были закреплены законодательно. Комментируя сообщения о том, что новый президент США намерен отменить санкции против Москвы, Маккейн пообещал начать со своими коллегами соответствующую работу, если Трамп "не отвергнет такой безрассудный курс".

Джон Маккейн скептически отнесся к идее перезагрузки отношений с Россией. По его словам, Трампу следует помнить, российский президент Путин - "убийца и бандит, который на каждом шагу стремится подорвать интересы национальной безопасности США". "Думать иначе было бы для нашего главнокомандующего наивно и опасно", - подчеркнул влиятельный сенатор от Аризоны накануне запланированного телефонного разговора между лидерами США и России.

Deutsche Welle
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