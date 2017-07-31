Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах, оппозиция протестует

Явка на выборах в конституционную ассамблею Венесуэлы (учредительное собрание) составила 41,5%, сообщил национальный избирательный совет. Оппозиция не признает эти выборы.

Голосование состоялось в воскресенье и было омрачено жестокими столкновениями, во время которых погибли по меньшей мере десять человек.

Конституционная ассамблея получит полномочия изменять конституцию и распускать конгресс, который контролируют противники президента Николаса Мадуро.

Более 8 млн человек приняли участие в голосовании, или 41,5% избирателей, сообщила глава избирательного совета Тибисаи Лусена. Оппозиционная коалиция приводит совсем другие данные: 88% избирателей не пришли на участки для голосования.

Мадуро приветствовал итоги выборов и назвал их результат "самым мощным голосом за революцию". Оппозиция не признает итоги выборов и призывает к новым акциям протеста.

Президент страны заявляет, что ассамблея - единственный путь восстановления порядка после многих месяцев протестов, а его критики говорят, что Мадуро хочет незаконно захватить власть.

Международная критика действий Венесуэлы по созыву конституционной ассамблеи нарастает. В воскресенье США сообщили, что хотят ввести новые санкции в отношении нефтяной индустрии страны. Ранее санкции уже были введены Вашингтоном в отношении 13 членов правительства Мадуро.

Государственный департамент США сообщил, что будет действовать без промедлений против так называемых "архитекторов авторитаризма". А постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала выборы "шагом навстречу диктатуре".

Приостановлено также участие Венесуэлы в организации общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Поводом стало беспокойство в связи с нарушением прав человека в стране.

Оппозиция призвала к дальнейшим протестам в понедельник, а также к массовой акции в Каракасе в среду, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.

"Мы не признаем этот мошеннический процесс", - сказал лидер оппозиции Энрике Каприлес. Воскресные столкновения он назвал "бойней".

Антиправительственные выступления в день голосования происходили, несмотря на запрет на митинги. По меньшей мере три человека, как сообщается, были застрелены в западном штате Тачира - два подростка и солдат национальной гвардии.

В ходе уличных боев в городе Кумана убит секретарь по делам молодежи от оппозиционной партии Acción Democrática. В штате Боливар у себя дома убит 39-летний юрист, участвовавший в выборах.

В столице страны Каракасе произошел взрыв во время демонстрации, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Службы безопасности использовали бронированные машины для разгона протестующих в столичном районе Эль-Параисо.

Всего жертвами столкновений в день выборов, как сообщается, стали по меньшей мере десять человек.

Почему произошли эти выборы?

Президент Мадуро хочет сформировать конституционную ассамблею со специальными полномочиями по изменению конституции страны.

Мадуро говорил, что новая ассамблея принесет "примирение и мир", однако не уточнял, как именно этого можно достигнуть при переписывании конституции.

Президент также заявлял, что изменение основного закона станет отправной точкой для политического диалога в поляризованной стране.

Оппозиция считает, что Мадуро ищет способ расширить свою власть и держаться за нее, не допустив досрочных президентских выборов.

"Чависты" (сторонники предшественника Мадуро Уго Чавеса) также недовольны, так как они придерживаются конституции, написанной в 1999 году.