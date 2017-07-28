Власти Узбекистана объявили, что Гульнара Каримова уже осуждена

bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 11:00
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова еще в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщила генпрокуратура Узбекистана.
Gulnara Karimova
© RIA/Scanpix

До этого никакой информации о суде над Каримовой не было, хотя ее родственники заявляли, что ее еще с 2013 года фактически держат под домашним арестом на непонятных им основаниях.

"Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Как следует из сообщения ведомства, сейчас в отношении Каримовой расследуется еще одно уголовное дело, связанное с мошенничеством и получением "откатов".

Первое дело

Первое уголовное дело было возбуждено в октябре 2013 года. Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.

По версии следствия, Каримова контролировала организованную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сум (свыше 749 млн рублей).

Преступной группе также вменили присвоение и растрату госимущества на сумму 344,6 млрд сум (5 млрд рублей) и уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 трлн сумм (29 млрд рублей). В итоге по этому делу дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована еще в 2013 году.

Второе дело

Второе уголовное дело против Каримовой было выделено в отдельное производство и расследуется в настоящий момент.

Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков" и "необоснованного взимания" комиссий с абонентов операторов сотовой связи.

Кроме того, Каримова предположительно сокрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков.

Дочь Ислама Каримова, полагает следствие, выводила средства за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей. Общую сумму ущерба интересам государства и граждан по двум уголовным делам генпрокуратура оценила более чем в 3,7 трлн сум (54,3 млрд рублей).

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Gulnara Karimova
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