Власти Украины заявили об исчезновении троих военных на Донбассе

 (11)
NEWSru.com
понедельник, 9 января 2017 г. 12:51
Трое украинских военнослужащих пропали без вести возле линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба украинской силовой операции в своем официальном Facebook.
© Sputknik/Scanpix

"Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении.

В начале января штаб проведения антитеррористической операции (АТО) сообщал, что на Донбассе в одной из воинских частей, расположенной возле Марьинки, двое украинских военнослужащих погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, еще двое получили ранения.

На встрече в Минске 21 декабря участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе.

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Красногоровку, Гнутово и Широкино; из минометов калибров 120 мм и 82 мм — Марьинку, Гнутово, Широкино, Троицкое, Водяное, Талаковку. Кроме того, Широкино было обстреляно из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Марьинка — из вооружения БМП, а Талаковка — из танка.

На Луганском направлении Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия, Троицкое — из минометов, говорится в сообщении.

На Донецком направлении обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП, Авдеевку, Майорск и Луганское — из минометов калибра 82 мм, Луганское, Зайцево и Авдеевку — из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса

Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса
Американское космическое агентство NASA представило изображение Земли и Луны, сделанное искусственным аппаратом, вращающимся вокруг Марса.

Анкара наставляет Трампа выдать Гюлена и не поддерживать курдов

Fethullah Gulenas
Власти Турции рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа выдаст Анкаре оппозиционного исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Власти Украины заявили об исчезновении троих военных на Донбассе (11)

Власти Украины заявили об исчезновении троих военных на Донбассе
Трое украинских военнослужащих пропали без вести возле линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба украинской силовой операции в своем официальном Facebook.

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы (2)

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы
Польские средства массовой информации сообщают, что в своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров (6)

Hacker
Глава фракции СДПГ в бундестаге Опперман призвал главу МВД Германии де Мезьера и администрации крупнейших соцсетей срочно усилить киберзащиту.
Facebook друзья
Rambler's Top100