Власти США назвали число атакованных российскими хакерами штатов

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bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 11:30
В ходе выборов президента США российские хакеры пытались взломать избирательные системы 21 штата, заявили двое высокопоставленных чиновников министерства внутренней безопасности США, выступая на слушаниях в конгрессе.
© Shutterstock nuotr.

"На сегодняшний день у нас есть доказательства того, что избирательные системы 21 штата стали целью [хакеров]", - заявила замглавы департамента по кибербезопасности МВБ Джаннет Манфра.

По словам другого чиновника министерства Сэмюэля Лайлса, хакеры сканировали системы избирательных комиссий штатов на предмет возможных уязвимостей.

"Это выглядело так, будто кто-то дергает дверную ручку, но не может войти", - отметил он.

На вопрос, есть ли свидетельства того, что действия хакеров повлияли на подсчет голосов, оба чиновника ответили: "Нет".

О каких именно штатах идет речь, они не уточнили, что вызвало недовольство среди представителей Демократической партии в комитете сената по разведке.

Тем не менее, как отмечает Wall Street Journal, это первый раз, когда представители министерства внутренней безопасности называют количество штатов, избирательные системы которых подверглись кибератакам.

Ранее о том, что подобные атаки имели место, публично заявляли только в Аризоне и Иллинойсе.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что российские хакеры предпринимали попытки взломать системы избирательных комиссий в 39 штатах.

Собеседники агентства отмечали, что злоумышленники могли тестировать системы, чтобы в будущем совершить более серьезные атаки.

Комитет сената по разведке - один из нескольких комитетов конгресса, который совместно с министерством юстиции расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США с целью помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Расследование также пытается выяснить, участвовал ли кто-то из представителей избирательного штаба Трампа в предполагаемом сговоре с Москвой, существование которого неоднократно отрицали обе стороны.

Специальным прокурором по делу был назначен бывший глава ФБР Роберт Мюллер.

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