Власти самопровозглашенной ДНР передали Киеву двух пленных женщин

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bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 16:15
Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" передали украинским властям двух пленных женщин - Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову.
© Reuters/Scanpix

Информацию об освобождении пленниц подтвердил в эфире телеканала "112 Украина" советник замминистра обороны Украины Василий Будык. По его словам, обмена пленными не было, женщин просто привезли на территорию, находящуюся под контролем украинского правительства.

Ранее было опубликовано совместное заявление глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в говорится, что в качестве жеста доброй воли они передадут пленных депутату Верховной рады Надежде Савченко.

По данным украинских СМИ, Ольга Сворак до плена работала журналисткой в Ивано-Франковске. Ее захватили на территории Донецкой области летом 2016 года, обвинив в работе на украинские спецслужбы.

Анжелика Преснякова работала судьей Апелляционного суда Донецкой области. Причины ее попадания в плен пока неизвестны.

РИА Новости сообщают, что женщин передали руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Сам Рубан, по данным агентства, заявил, что он представляет "Офицерский корпус", а не лично Надежду Савченко.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что руководство самопровозглашенной республики таким образом пыталось разблокировать процесс обмена пленными. По словам Морозовой, ДНР пытается добиться от Украины передачи ей 15 пленных, передает Интерфакс.

Надежда Савченко встречалась с лидерами ЛНР и ДНР, пытаясь договориться об обмене пленными. Это вызвало критику со стороны ряда украинских политиков и стало одной из главных причин исключения Савченко из партии "Батькивщина", от которой она была избрана в Верховную раду.

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