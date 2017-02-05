Власти Румынии отменили указ о коррупционерах после протестов

Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов), сообщают агентства со ссылкой на источники в кабинете министров.

В воскресенье правительство провело экстренное совещание по этому вопросу.

Десятки тысяч жителей страны проводили ежедневные акции против указа, после введения которого осужденные должностные лица смогли бы выйти из тюрьмы.

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил о намерении отменить распоряжение в субботу, после того, как протестующие вышли на улицы Бухареста и образовали живую цепь вокруг здания парламента. Он заявил, что не хочет разделять страну.

До совещания Гриндяну заявил, что он "услышал и увидел множество мнений", включая "голос улицы".

При этом запланированная пресс-конференция, на которой должно было быть объявлено об отмене указа, была отменена. Источники говорят, что вскоре будет выпущено официальное заявление.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году. Некоторые протестующие все еще требуют отставки всего правительства.

Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.

В число амнистированных мог попасть председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тыс. евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.

Девять западных стран, в том числе Германия, Франция и США, выразили свою обеспокоенность указом, так как, по их мнению, он мог бы подорвать партнерство с Румынией в рамках ЕС и НАТО.