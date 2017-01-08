Власти Пекина решили создать экологическую полицию

bbcrussian.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 16:40
Новое подразделение полиции Пекина, в задачу которого входит охрана окружающей среды, займется борьбой с вредными выбросами в атмосферу, сообщил исполняющий обязанности мэра китайской столицы Цай Ци.
Smogas Pekine
© AFP/Scanpix

Подразделения экологической полиции будут выявлять различные источники загрязнения воздуха - не только промышленные, но и, например, несанкционированные поджоги мусора, а также неконтролируемые источники дорожной пыли.

Смог в Пекине бывает настолько токсичен, что многие жители могут не выходить из дома в течение нескольких дней.

Цай Ци пообещал закрыть с наступлением весны единственную угольную электростанцию в Пекине.

Цель городских властей - уменьшить в нынешнем году потребление угля в Пекине на 30%.

Ранее пекинская мэрия объявила о том, что начнет устанавливать воздухоочистители в ряде городских школ и детских садов.

Некоторое время назад власти также распорядились отменить для детей все занятия на улице.

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