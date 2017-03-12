Власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны

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NEWSru.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 10:24
Власти Нидерландов объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя "нежелательным иностранцем", передает агентство Reuters. После этого министра вынудили отправиться обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле.
Turkų mitingas
© AFP / Scanpix

Полиция Нидерландов разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме. Сначала около двух тысяч сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были оттеснены сотрудниками правоохранительных органов от дипломатического представительства.

Однако затем, на фоне сообщений о том, что министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя была вынуждена покинуть Роттердам, так и не выступив перед собравшимися, демонстранты вновь подошли к консульству и начали закидывать стражей порядка разными предметами, передает ТАСС.

В ответ полиция применила силу и задержала нескольких участников протеста. В настоящее время в центре Роттердама достаточно спокойно, но на улицах продолжают оставаться усиленные патрули сотрудников правоохранительных органов.

Дипломатический скандал между Амстердамом и Анкарой вспыхнул на фоне решения голландских властей запретить в стране выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. Несмотря на запрет, Фатма Бетюль Сайян Кайя приехала на автомобиле из Германии. Полиция отказала ей в возможности обратиться к турецкой диаспоре, а также блокировала вход в консульство. После нескольких часов ожидания министр вынуждена была покинуть Роттердам, в сопровождении голландской полиции она отправилась обратно в Германию.

Позже, как сообщает агентство Anadolu, министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул. Министр села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, участвовавшему в ряде мероприятий в ФРГ, говорится в сообщении.

Ранее голландские власти отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Митинг был отменен из соображений безопасности. В ответ глава внешнеполитического ведомства Турции пригрозил Нидерландам "ответными мерами". Ситуацию прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав власти Нидерландов "наследниками нацистов и фашистами".

МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов и объявил ему протест. Власти также признали нежелательным возвращение в страну находящегося в отпуске посла Нидерландов.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей, отказавших министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, и заявил, что ответ Турции будет "жестким", сообщает агентство Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", - заявил Йылдырым. Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом" и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и "не поддаваться на провокации".

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