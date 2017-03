Власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны

Полиция Нидерландов разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме. Сначала около двух тысяч сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были оттеснены сотрудниками правоохранительных органов от дипломатического представительства.

Однако затем, на фоне сообщений о том, что министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя была вынуждена покинуть Роттердам, так и не выступив перед собравшимися, демонстранты вновь подошли к консульству и начали закидывать стражей порядка разными предметами, передает ТАСС.

В ответ полиция применила силу и задержала нескольких участников протеста. В настоящее время в центре Роттердама достаточно спокойно, но на улицах продолжают оставаться усиленные патрули сотрудников правоохранительных органов.

LATEST — Dutch police attempt to clear street near Turkish consulate by using batons, setting dogs on protesters https://t.co/Hs4LksXjdx pic.twitter.com/11vCDZ4hrD— DAILY SABAH (@DailySabah) 11 марта 2017 г.