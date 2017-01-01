Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

bbcrussian.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 16:16
С 1 января в Китае ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты.
© Shutterstock nuotr.

Отныне люди, желающие обменять свои юани на валюту других стран, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег.

Ежегодная квота на обмен валюты в размере 50 тысяч долларов остается неизменной.

Как говорится на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж.

Согласно оценкам аналитиков, в 2015 году отток капитала из Китая достигла 1 трлн долларов, сообщает агентство Франс пресс.

По данным Bloomberg Intelligence с января по сентябрь 2016 года из Китая уже было вывезено 690 млрд долларов.

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