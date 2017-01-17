Власти Киргизии подтвердили гибель 38 человек при крушении "Боинга"

bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 09:36
Власти Киргизии сообщили об обнаружении тел 38 погибших в результате падения грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком. На месте падения самолета, летевшего из Гонконга в Стамбул, возобновилась поисковая операция.
© Reuters/ Scanpix

"Обнаружено тело четвертого пилота, который является гражданином Турции", - сообщил Интерфаксу глава киргизского МЧС Кубатбек Боронов.

По словам первого вице-премьера правительства Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева, среди погибших - 17 детей.

В поисковых работах на месте аварии принимают участие 60 спасателей и 40 единиц спецтехники. Как ожидается, во вторник в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которым будут переданы обнаруженные на месте катастрофы "черные ящики".

Транспортный самолет Boeing 747, принадлежащий авиакомпании MyCargo/ACT Airlines и зафрахтованный компанией Turkish Airlines, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас. На месте падения самолета начался пожар.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок", - уточнил председатель комитета по транспорту Верховного совета Киргизии Марат Аманкулов информационному агентству "24.kg".

Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул.
По информации властей Киргизии, на борту рухнувшего самолета находилось 85 тонн различного груза, в том числе электроника, мобильные телефоны и другие товары.

МЧС сообщает, что в результате крушения "Боинга" в поселке Дача-Суу полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены.

связи с трагедией президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем общенационального траура.

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Власти Киргизии подтвердили гибель 38 человек при крушении "Боинга"

Власти Киргизии подтвердили гибель 38 человек при крушении Боинга
Власти Киргизии сообщили об обнаружении тел 38 погибших в результате падения грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком. На месте падения самолета, летевшего из Гонконга в Стамбул, возобновилась поисковая операция.

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