Власти Ирака объявили о ликвидации в Мосуле одного из главарей ИГ по прозвищу Русский

В иракском Мосуле местная полиция ликвидировала одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абу Хаджар по прозвищу Русский. Руководство федеральной полиции Ирака пояснило, что боевик был уничтожен в результате ракетного авиаудара по его штабу, передает The Baghdad Post.

По словам главы местной полиции генерал-лейтенанта Раеда Шакера, операция по ликвидации Абу Хаджара проходила в районе Ас-Саура в западной части города Мосул. На данный момент иракские власти пока не могут назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика.

По информации телеканала Al Mayadeen, уничтоженный боевик, возможно, был выходцем из России. При этом не исключено, что террорист руководил подготовкой снайперов для участия в террористических актах, которые организует "Исламское государство".

В середине марта в Мосуле была уничтожена группа иностранных наемников "Исламского государства" во главе с россиянином. Об этом тогда сообщила служба военной разведки страны. Удар был нанесен в районе рынка Шаарин в западном Мосуле.

Сообщалось, что россиянин Абдул-Карим (Абу Самир) ар-Руси командовал одним из формирований ИГ под названием "батальон Рарек ибн Зияд". Вместе с ним были уничтожены другие террористы: француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГ*. В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они вели бои в западной части.

В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики утверждали, что взяли под контроль две трети западной части города, напоминает РИА "Новости".