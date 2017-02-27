Власти Германии насчитали 10 нападений на мигрантов в день

По данным министерства внутренних дел Германии, в 2016 году в стране было совершено более 3,5 тысяч нападений на мигрантов - то есть около 10 нападений в день.

В результате этих атак 560 человек получили ранения, включая 43 детей.

Около тысячи нападений было совершено на жилье, где проживают мигранты, тогда как в 75% случаев насилие было совершено против самих мигрантов поблизости от места их проживания.

Решение открыть Германию для беженцев из стран, где идут войны, принятое канцлером Ангелой Меркель в 2015 году, поляризовало страну и привело к росту преступлений на почве ненависти.

Германские власти не успевают обработать огромное количество заявлений на предоставление статуса беженца.

Общее число прибывших в Германию в 2016 году беженцев составило 280 тыс. человек, что более чем на 600 тыс. меньше, чем в 2015-м. Это связано в первую очередь с закрытием основного маршрута, которым мигранты попадали в Западную Европу - через Балканы - и с договоренностью между ЕС и Турцией.

Тем не менее проблема миграции, как ожидается, станет одной из основных на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Обнародованные министерством внутренних дел в ответ на парламентский запрос цифры являются пока предварительными. Власти не приводят сравнительного анализа с предыдущими годами, поскольку регистрация нападений на мигрантов в качестве отдельной категории преступлений началась лишь в 2016 году.

Нападения на центры для беженцев и мигрантов:

Декабрь 2015 - 12 человек получили ранения и травмы при пожаре в двух центрах в Вассерштейне, Бавария

Январь 2016 - На юго-западе Германии в городе Филлинген-Швеннинген в центр, где проживали 170 беженцев, брошена боевая граната, которая не разорвалась

Февраль 2016 - Пожар в городе Баутцен на востоке Германии уничтожил крышу здания, где должны были разместиться беженцы. Полиция сообщила, что некоторые очевидцы радовались пожару и пытались не дать пожарной бригаде потушить огонь

Сентябрь 2016 - В городе Баутцен возникли столкновения между местными жителями и мигрантами

Февраль 2017 - Политик из ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) осужден на восемь лет заключения за поджог спортзала в августе 2015 года в городе Науэн, где должны были временно разместить мигрантов

"Люди, которые оставили свои собственные страны, чтобы найти убежище в Германии, должны получить право на безопасное проживание", - говорится в заявлении германского министерства внутренних дел.

Депутат бундестага Улла Йелпке из Левой партии (Die Linke) считает, что власти слишком много внимания уделяют воображаемой угрозе мигрантов, хотя реальная угроза исходит от ультраправых.

"Неужели обязательно должны гибнуть люди, чтобы насилие, исходящее от ультраправых, вышло на передний план национальной повестки по безопасности? - заявила она. - Нацисты угрожают мигрантам и - соответственно - нашей демократии".