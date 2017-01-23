Власти Гамбии: с отъездом экс-президента из казны пропали $11 млн

Более 11 млн долларов пропали из государственной казны Гамбии после отъезда бывшего президента страны Яхьи Джамме, сообщил советник действующего президента Адамы Бэрроу Май Ахмад Фэтти.

"Казна фактически пуста. Это подтвердили технические специалисты министерства финансов и центробанка Гамбии", - сообщил Фэтти.

По его словам, только за последние две недели Джамме вывел из страны более 11 млн долларов. Би-би-си не может подтвердить это по независимым источникам.

В субботу экс-президент Гамбии, занимавший пост главы государства более 20 лет, покинул страну после передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

Очевидцы сообщают, что в грузовой самолет, на котором улетел Джамме, было загружено несколько роскошных автомобилей и другие предметы роскоши.

При этом Фэтти отметил, что новыеп власти страны запретили руководству главного аэропорта Гамбии допускать на борт самолета какие-либо личные вещи бывшего президента.

По некоторым данным, Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее, однако власти страны не подтверждают эту информацию.

Перед тем как уехать из страны, Джамме сообщил, что отказывается от борьбы за власть. Днем ранее новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии.

Сейчас Бэрроу находится в соседнем Сенегале.

В декабре Джамме отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.