Власти Франции: участник инцидента у Лувра - молодой египтянин

Человек, пытавшийся осуществить нападение в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта, сообщили французские власти. Его имя пока не разглашается.

29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен.

Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он.

Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции.

Один из полицейский получил незначительные ранения.

В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.