Власти Франции: участник инцидента у Лувра - молодой египтянин

bbcrussian.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 09:08
Человек, пытавшийся осуществить нападение в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта, сообщили французские власти. Его имя пока не разглашается.
Prie Paryžiaus Luvro muziejaus pašautas ginkluotas vyras
© AP/Scanpix

29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен.

Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он.

Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции.

Один из полицейский получил незначительные ранения.

В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа (7)

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа
Белый дом будет расследовать обстоятельства утечек подробностей некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма (6)

Pentagonas
США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой. Резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции (19)

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции
В контролируемом сепаратистами Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов (2)

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов
Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.

Минюст США опротестует решение судьи по миграционному указу Трампа (1)

JAV teisėjo sprendimu laikinai pristabdyta imigrantų deportacija
Минюст США в ближайшее время оспорит решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон), который приостановил действие миграционного указа президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100