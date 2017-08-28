Власти Финляндии запретили российскому судну "Крузенштерн" посетить Аланды

Запрос был послан российской стороной на посещение этой демилитаризованной территории 18-20 сентября, однако власти его отклонили, сообщает Svenska YLE со ссылкой на газету Hufvudstadsbladet (HBL). Причины отказа Генштаб не комментирует.
Планируемый визит российского корабля на Аланды совпал с российскими военными учениями "Запад 2017", которые пройдут с 17 по 20 сентября, отмечает Nya Aland. Эксперт по вопросам безопасности в Финляндии Томас Риз заявил HBL, что вряд ли такое совпадение случайно. По его версии, Россия, вероятно, "хотела проверить Финляндию".
Барк "Крузенштерн" был построен в 1925-1926 годах в Германии на верфи "Иоганн Текленборг" в Геестемюнде и назывался "Падуя". В 1946 году корабль перешел по репарациям в собственность СССР, его переименовали в честь русского мореплавателя Ивана Крузенштерна. Порт приписки судна — Калининград.
Судно неоднократно совершало трансатлантические и кругосветные экспедиции. С 25 декабря 2013-го по 6 февраля 2014 года "Крузенштерн" совершил переход из Балтийского моря в Черное море и пришвартовался в порту Сочи во время Зимних Олимпийских игр.
В июле 2017 года корабль посетил порты финских городов Котка и Турку во время Международной парусной регаты больших парусников на Балтийском море.
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