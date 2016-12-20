Владелец грузовика узнал в убитом в Берлине своего родственника

Владелец зарегистрированного в Польше грузовика, врезавшегося в посетителей рождественской ярмарки в Берлине, заявил, что найденный в кабине машины мертвым человек был его кузеном.

По словам владельца машины Ариэля Журавского, он официально опознал тело своего родственника Лукаша Урбана по фотографии, которую ему показала полиция. Журавский уточнил, что на теле его кузена были видны следы ранений.

Лукашу Урбану было 37 лет, он жил на востоке Польши недалеко от границы с Германией и работал водителем большегрузов. По словам Журавского, в последний раз Урбан выходил на связь днем 19 декабря. Последним человеком, разговаривавшим с Урбаном, была его жена.

Журавский пояснил, что Урбан созвонился с женой около 15:00 по центрально-европейскому времени, но та не могла разговаривать и пообещала перезвонить позже. Она попыталась дозвониться до мужа через час, но он уже не брал трубку.

Владелец грузовика рассказал журналистам, что на теле его родственника помимо огнестрельных ранений, о которых уже сообщалось и раньше, видны ножевые. Также на лице Урбана он заметил следы побоев, из чего сделал вывод, что тот пытался оказать сопротивление угонщику.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря в 22:14 по московскому времени. Грузовик врезался в толпу и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров.

Немецкие власти считают, что грузовик был направлен в толпу людей умышленно. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

На пассажирском сиденье грузовика полиция обнаружила мертвого человека. Водителя в машине уже не оказалось - он скрылся сразу после инцидента. Вскоре полиция сообщила, что все же задержала человека, который мог быть за рулем грузовика.

Речь идет о выходце из Пакистана, переехавшем в Германию в конце прошлого года. Однако глава берлинской полиции 20 декабря открыто усомнился, что задержанный человек причастен к случившемуся.

Более того, местные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что в неофициальных беседах полицейские называют задержание мужчины ошибкой. Это может означать, что настоящий водитель грузовика до сих пор на свободе.