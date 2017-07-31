Визит Пенса: Грузия возвращается в орбиту США

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bbcrussian.com
понедельник, 31 июля 2017 г. 15:30
Таллин - Тбилиси - Подгорица - таков маршрут четырехдневного турне вице-президента США Майка Пенса.
Mike Pence
© AFP / Scanpix

Все три страны, как говорят аналитики, "обеспокоены российской угрозой", и сам по себе маршрут Пенса указывает на то, что главным посылом поездки станет поддержка со стороны США.

Визит Пенса в Грузию - первый официальный визит представителя новой американской администрации - показывает, что США вновь стали уделять значительное внимание своим новым, нетрадиционным союзникам и партнерам, говорят аналитики.

Турне Пенса началось в воскресенье. В этот же день в Грузии на военном аэродроме в Вазиани начались многонациональные военные учения "Достойный партнер", в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО.

Что значит визит Пенса?

Визит Пенса носит символический характер и показывает, что США будут уделять больше внимания новым союзникам", - комментирует специалист по международным отношениям Георгий Гобронидзе.

По его словам, администрация Трампа возвращается к курсу, начатому еще администрацией Буша. При демократе Бараке Обаме отношения между двумя странами отошли на второй план.

"Администрация Трампа уделяет больше внимания восточноевропейским и южноевропейским партнерам, в том числе балтийским странам и Грузии, которые чувствуют угрозу со стороны России. В то же время США будут усиливать отношения, например, с Польшей и Румынией, восточными странами НАТО.

Важной вехой назвал визит Пенса в Грузию и грузинский президент Георгий Маргвелашвили.

"Визит вице-президента в Грузию является важной вехой, демонстрирующей сотрудничество между нами, поддержку и то, что грузинские мужчины и женщины в униформе стоят вместе с вооруженными силами США не только в международных миссиях, но и на грузинской земле. Обучение, оснащение и улучшение обороноспособности Грузии является очень важной и интенсивной частью повестки дня США", - сказал президент.

"В ходе визита Пенс выразит твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - сказал в преддверии визита посол США в Грузии Иэн Келли.

После избрания Трампа грузинские власти опасались, что намерение США улучшить отношения с Россией превратит Грузию в разменную монету.
Но этого, видимо, не произойдет.

"Я не думаю, что Грузия может превратиться в объект мелкой торговли между США и Россией, потому что США уже потратили в Грузии огромные ресурсы на реформы, партнерство и помощь, и после всего этого, все выбросить - это нереально и несерьезно. Это основная разница между партнерством с США и Россией. США гораздо более симметрично относятся к своим малым партнерам", - считает Гобронидзе.

С тем, что поддержка Грузии со стороны США продолжится, соглашается и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски.

"У Грузии очень сильные сторонники в нашем конгрессе [CША] и в самой администрации. Эти отношения продолжатся, я не вижу здесь больших изменений. Одна из причин этого - в том, что мы не видим особого улучшения в российско-американских отношениях", - говорит он.

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